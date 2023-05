Elezioni, Messina: risultato straordinario a Catania, centrodestra granitico sul territorio

“Sinistra ancora una volta sconfitta ed effetto Schlein non pervenuto nemmeno in Sicilia. A Catania un risultato straordinario ottenuto da Enrico Trantino che stravince le elezioni, dimostrando come la scelta del candidato sindaco di Fratelli d’Italia e condiviso da tutti gli alleati, sia stata una mossa giusta e vincente. La coalizione di centrodestra, oltre che a livello nazionale, si conferma granitica anche sul territorio, alla faccia di una sinistra che parla tanto ma agisce poco. In attesa degli altri risultati dei capoluoghi siciliani dove restiamo fiduciosi, rivolgo gli auguri di buon lavoro al neo sindaco di Catania Trantino, anche a nome di tutti i deputati siciliani”.

Lo dichiara il vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina.