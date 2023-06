Libertà di stampa, l’interrogazione di Roberto Menia a difesa delle linee editoriali

L’interrogazione al Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, da parte del Senatore Menia, è stata presentata dopo che il settimanale degli italo-australiani “Allora!” ha ricevuto dei veri e propri attacchi per quella che altro non è una libera e democratica linea editoriale, che non deve risentire di pressioni esterne.

Di seguito il testo dell’editoriale e dell’articolo tratti dal numero 22 di “Allora!”, che potete sfogliare di seguito o consultare a questo link: https://issuu.com/alloranews/docs/142_-_31_maggio_2023