Menia in Ungheria e Romania: ricco programma tra Comites, italiani all’estero e made in Italy

Incontrare la rappresentanza della Comunità italiana, attraverso eventi mirati, consolidare l’Amicizia storica con gli Ungheresi e i Rumeni e dare sostegno alla Comunità italiana residente attraverso le istituzioni e gli organismi eletti. Questo l’obiettivo della visita in Ungheria e Romania del senatore Roberto Menia, responsabile del dipartimento Italiani all’estero di Fdi, Vicepresidente della 3a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) e Membro della Delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa Centro Europea.

Con il responsabile incaricato al coordinamento e ai circoli in Ungheria Giuseppe De Vita, il programma prevede per il 1 giugno l’incontro in Parlamento Ungherese con il Dott. Lőrinc Nacsa, Presidente del Gruppo di Amicizia Italo-Ungherese del Parlamento. Tema dell’incontro: l’Amicizia Italo-Ungherese e gli sviluppi sulla possibile creazione di un gruppo simile all’interno del Parlamento Italiano.

A seguire un incontro presso la sede dell’Ambasciata d’Italia in Ungheria sullo status de facto della Comunità italiana in Ungheria e la programmazione delle attività del Sistema Italia, per la promozione e l’integrazione della Comunitá italiana in Ungheria.

La giornata proseguirà con una colazione di lavoro presso una enogastronomia italiana per affrontare il tema delle eccellenze italiane e difesa del made in Italy, una visita al cimitero Új Köztemető di Budapest, al monumento dei Caduti della Rivoluzione Ungherese del 1956 prima dell’incontro con i Comites (Comitato degli Italiani all’estero) in Ungheria nella loro sede provvisoria a Budaörs.

Quest’ultimo apputamento sarà significativo dal momento che andranno verificate le condizioni operative del Comitato e quanto esposto nella nota informativa trasmessa dal Vicepresidente del Comites in Ungheria cercando di definire linee comuni che possano dare risposte nel breve e medio periodo sulla condizione che preme sulla operativitá non solo del Comites in Ungheria, ma anche degli omologhi nel mondo.

In serata celebrazione della Festa della Repubblica presso l’Istituto Italiano di Cultura a Budapest. Il 2 giugno il senatore Menia parteciperà ad un incontro a Debrecen con i Presidenti dei Comites in Ungheria e in Romania pper poi prendere parte all’apertura dei lavori a Debrecen dell’evento organizzato da Confindustria Ungheria e congedo ufficiale con prosecuzione del programma in Romania.

Dal 2 al 4 sarà in Romania, dove incontrerà i vertici del Partito Alleanza Destra a Cluji, la comunità italiana per la festa della Repubblic, il Presidente della Camera di Commercio e Confindustria e il circolo di Fdi Bucarest.