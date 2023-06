Pil, Foti: dati Istat confermano politica economica vincente del Governo

“Dati incoraggianti e positivi arrivano stamane dall’Istat: Il pil italiano continua a crescere più di altre Nazioni dell’area euro e degli Stati Uniti, con performance migliori di quelle di Francia e Germania. Nel primo trimestre del 2023 infatti il prodotto interno lordo e’ aumentato dello 0,6 rispetto al trimestre precedente e dell’1,9 per cento nei confronti del primo trimestre del 2022, con previsioni ottimistiche di aumento intorno all’1% nel 2023. Questi dati, insieme alla ripresa del calo dell’inflazione nel mese di maggio, certificano come la politica economica portata avanti dal governo Meloni sia vincente. Dopo anni in cui la recessione e la stagnazione si sono inesorabilmente alternate, questi fatti – incontestabili e prodotti in soli 8 mesi di governo – consentono alle imprese e alle famiglie italiane di guardare con fiducia al futuro”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.