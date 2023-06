Made in Italy, La Porta: storica occasione per imprese e giovani

“Con il via libera al ddl made in Italy si compie una svolta per le imprese italiane fornendo, al contempo, una grande occasione ai giovani che sono l’orgoglio della nostra Nazione. Grazie al ministro Urso e al governo Meloni vengono stanziate più risorse e competenze per promuovere le eccellenze italiane nel mondo e difendere le nostre ricchezze. Dall’anno scolastico 2024-2025 il liceo del Made in Italy, storica battaglia di Fdi, diventa realtà. Un provvedimento di cui essere orgogliosi che rafforza il brand Italia nel mondo”.

Lo dichiara il deputato di Fratello d’Italia Chiara La Porta, vicepresidente di Gioventù Nazionale.