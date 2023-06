Maternità surrogata, Maschio: bene ok primo step perchè sia reato universale

“Sono soddisfatto che la Commissione Giustizia abbia superato il primo step dell’iter della pdl sulla maternità surrogata come reato universale. Fin dall’inizio, visto l’argomento molto sensibile, ho voluto garantire che il dibattito potesse svolgersi senza forzature e senza contingentare i tempi, in un confronto serrato ma civile. Mi fa piacere che – a parte un momento di tensione nel quale l’On. Serracchiani ha tentato di alzare i toni ed il livello di scontro oltre la normale dialettica maggioranza/opposizione – alla fine ci siamo riusciti. L’utero in affitto è una pratica disumana che priva un bambino del diritto di non essere strappato dalla madre che lo ha tenuto in grembo e che mercifica e svilisce l’atto più importante nella vita umana. Il diritto dei bambini e delle donne gestanti è giusto prevalga sul desiderio dei genitori intenzionali di avere un figlio. È una battaglia di civiltà, che non a caso raccoglie voti favorevoli secondo libertà di coscienza anche oltre la maggioranza. Ora attendiamo i pareri delle commissioni consultive e si voterà il mandato al relatore prima di andare in Aula il 19 giugno”.

Così Ciro Maschio deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Giustizia a Montecitorio.