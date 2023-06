Ambiente, Milani: giornata mondiale, bene Governo Meloni su visione strategica

“Oggi ricorre la giornata mondiale dell’Ambiente istituita dall’Onu nel lontano 1972. Le tematiche ambientali sono divenute prioritarie per cittadini ed istituzioni. L’ambiente, come sappiamo, è il luogo dove gli esserI umani vivono e lavorano. I cambiamenti climatici con fenomeni avversi, come quelli accaduti recentemente in Emilia Romagna, possono essere devastanti. La politica ha il dovere di porre in atto ogni strumento a disposizione per evitare che vi siano danni maggiori. Tuttavia, occuparsi di ambiente vuol dire occuparsi di molteplici aspetti. La tropicalizzazione del clima in Italia rende necessario ripensare il modo di agire ed intervenire. Non solo nelle emergenze ma in una visione a lungo raggio. Il decreto siccità voluto dal governo Meloni contiene già delle importanti misure contro l’emergenza idrica che vanno dal riuso delle acque reflue alla desalinizzazione, nonché l’istituzione di un commissario ed una cabina di regia per affrontare il problema in modo strutturale. Continueremo su questa strada con una visione strategica e non solo emergenziale”.

Lo dichiara Massimo Milani, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della Commissione Ambiente alla Camera