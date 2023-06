Carabinieri, Berrino: grazie all’arma, contribuisce a far grande l’Italia

“Settantantasette anni dalla nascita della Repubblica, centosessantadue dalla nascita dell’Italia come Stato, duecentonove dalla nascita dei Carabinieri. Questi numeri sono impressionanti, ci danno la misura di cos’è l’Arma, di cosa rappresenta per l’Italia e per la sua storia, avendola accompagnata in ogni suo passaggio e nella sua crescita. Un grazie di tutto questo alle donne e agli uomini che ogni giorno, nell’appartenenza all’Arma, difendono i cittadini e contribuiscono a far grande l’Italia”.

Lo dichiara il senatore Giovanni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.