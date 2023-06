Presentato “Prima le Idee” tre giorni di politica a Castel Gandolfo

Si è svolta presso la sala stampa della Camera dei Deputati la presentazione dell’edizione 2023 della manifestazione ‘Prima le Idee’, promossa dalla federazione di Fratelli d’Italia della provincia di Roma che si terrà a Castel Gandolfo dal 9 all’11 giugno. Il tema scelto per la IX edizione della manifestazione è “l’Europa dei Conservatori” e sarà un’occasione per confrontarsi sui temi di attualità in un’ottica generale di governo europeo, nazionale e regionale.

“’Prima le Idee’ è l’opportunità per declinare e modellare l’identità dei Conservatori italiani anche in vista delle prossime elezioni europee: 5 ministri, 3 sottosegretari, 15 parlamentari e numerosi amministratori locali per raccontare l’attività parlamentare ed esaltare il buon governo di Giorgia Meloni”. Così il deputato di Fratelli d’Italia e promotore dell’iniziativa, Andrea Volpi.

“Il gruppo di fratelli d’Italia alla Camera esprime il proprio sostegno all’evento lanciato dai rappresentanti autorevoli alla provincia di Roma – ha dichiarato il capogruppo alla Camera dei deputati di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti – Crediamo che debba essere coltivata l’idea secondo cui i Conservatori in Europa possano determinare un cambio di politica, mandando in pensione la formula Ursula con un’alleanza di centrodestra come quella nazionale perfettamente esportabile a livello europeo”.

“Sono orgoglioso di presentare questo importante momento di confronto in vista delle prossime elezioni europee. In questa occasione vorrei sottolineare l’eccellenza della classe dirigente di Fratelli d’Italia, una squadra coesa che ascolta le istanze delle comunità sui territori formata da tantissimi giovani. E i risultati delle elezioni nazionali, regionali e amministrative ne sono la dimostrazione”. Ha affermato il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lazio, Paolo Trancassini.

“’Prima le Idee’ è la testimonianza dello straordinario lavoro svolto da tanti militanti e amministratori locali che riescono a tenere alto il nome di Fratelli d’Italia sui territori”. Così i deputati di FdI, Angelo Rossi e Alessandro Palombi.

“Quest’iniziativa è un’occasione per avvicinare una volta di più la Politica ai territori. La presenza di numerosi membri del Governo consentirà un confronto onesto e costruttivo tra le istituzioni e i cittadini” hanno dichiarato Marco Silvestroni, senatore e presidente della Federazione di Fdi provincia di Roma, e Giorgio Salvitti, senatore Fdi.