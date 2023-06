“Ottima l’azione del governo Meloni che si dimostra molto sensibile al sempre più frequente e triste tema della violenza sulle donne. In Cdm vengono date risposte importanti come l’arresto in flagranza e inasprite pene per lo stalking e per chi è recidivo. Il governo Meloni risponde in maniera concreta a una piaga sempre più pericolosa”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini.