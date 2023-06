Governo, Foti: Fiducia di italiani confermata da vendita ‘btp valore’

“Agli ottimi risultati economici dell’Italia, confermati dall’Ocse, seguono i positivi commenti del commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni. A fronte del Pil italiano che cresce e della disoccupazione che diminuisce, l’eurocommissario ha anche notato l’incertezza economica di alcune nazioni come Germania e Olanda considerate fino a ieri la locomotiva d’Europa. C’è un clima positivo in Italia e la fiducia dei cittadini nel governo Meloni viene confermata dall’ottimo andamento della vendita dei “BTP valore” riservato ai piccoli risparmiatori, che ha registrato in quattro giorni di emissioni oltre 15 miliardi di ordini sottoscritti. Le profezie di sventura dei gufi di sinistra vengono smentite per l’ennesima volta”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.