Mediterraneo, Rotelli: azione Governo Meloni per sviluppo e cooperazione

“Oggi da Tunisi arriva un nuovo segnale importante, dopo la solidarietà espressa nei giorni scorsi dal cancelliere Scholz all’Italia sulla gestione dell’immigrazione. La visita in Tunisia del presidente Meloni con von der Leyen e Rutte, a soli 5 giorni da quella del premier italiano, conferma come l’Unione Europea voglia finalmente affrontare in maniera decisiva il delicato fenomeno delle migrazioni. Grazie all’azione del governo Meloni l’Italia sta riprendendo il ruolo di primo piano tra i più importanti paesi mondiali e in maniera più specifica nell’area del Mediterraneo in un’ottica di sviluppo e di cooperazione”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli.