Migranti, Delmastro: con Meloni, immigrazione incontrollata è problema europeo

“Il cambio di paradigma nei confronti della immigrazione e del continente africano rappresenta non solo e non tanto una vittoria diplomatica del Governo Meloni, ma la dimostrazione che l’Europa ha bisogno dei conservatori.

L’Europa ha finalmente assunto la consapevolezza che l’immigrazione irregolare e incontrollata è un problema europeo e che il continente africano è una risorsa per l’intera comunità europea a patto che non venga abbandonato a potenze straniere, animate da logiche predatorie.

Indipendenza energetica e sicurezza nazionale e internazionale dipendono dal continente africano e l’Europa sembra essersi svegliata da un “sinistro” torpore e avere trovato finalmente le ragioni di una sua autonoma politica strategica”.

E’ quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.