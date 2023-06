Tunisia, Donzelli: con Governo Meloni ruolo Italia sempre più centrale

“Con il governo Meloni l’Italia assume sempre più una centralità strategica nell’area del Mediterraneo. La dichiarazione congiunta Ue-Tunisia è un importante risultato dell’azione in corso a tutto campo per raggiungere una nuova cooperazione non più predatoria nei confronti dei paesi dell’Africa, un altro passo in avanti verso l’obiettivo di garantire autosufficienza negli approvvigionamenti e al tempo stesso una gestione controllata e regolare dei fenomeni migratori mirata a bloccare le partenze clandestine degli scafisti. Una tappa storica per questo nuovo rapporto tra Europa e Africa sarà la conferenza internazionale su migrazione e sviluppo che l’Italia è pronta ad organizzare”.

Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.