Pedroni, Rampelli: l’Italia perde un poeta, noi perdiamo un fratello

“Siamo profondamente addolorati per l’improvvisa scomparsa di Massimo Pedroni, intellettuale, scrittore, poeta già componente del Cda del Teatro di Roma e oggi di Biblioteche di Roma, venuto a mancare questa notte. Con lui l’Italia perde un uomo di rara cultura, mitezza ed eleganza. La nostra comunità umana e politica perde un fratello che sin da ragazzo ha messo la sua vita e la sua intelligenza al servizio dell’Italia. Patriota autentico, sempre presente, animatore di gruppi culturali attraverso la sua originale prospettiva che in questi ultimi anni esprimeva con la poesia. Uno dei suoi libri, Viola, ho avuto l’onore di presentarlo alla Camera e ci stavamo preparando per la prossima raccolta in via di pubblicazione. Lo faremo lo stesso con sua moglie Paola e suo figlio Goffredo ai quali ci stringiamo in un affettuoso abbraccio di cordoglio”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli.