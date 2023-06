Italiani all’estero, un convegno al Senato per voto e cittadinanza

Su iniziativa del Senatore Roberto Menia, responsabile del dipartimento Italiani nel Mondo di Fratelli d’Italia, si svolgerà nella Sala Caduti di Nassirya, presso il Senato della Repubblica, mercoledì 21 giugno alle ore 17,30 la conferenza dal titolo “Italiani nel mondo: riformare le norme sul voto e sulla cittadinanza”. Sarà questa l’occasione analizzare ed illustrare il senso e l’oggetto dei due ddl per il voto elettronico all’estero e per il riacquisto della cittadinanza, entrambi obiettivi considerati prioritari dal dipartimento.

Interverranno, dopo i saluti dell’On. Giovanni Donzelli, il capogruppo di Fdi al senato Lucio Malan sull’italianità nel mondo; il Sen. Roberto Menia, Segretario Generale del Comitato Tricolore per gli italiani nel mondo, sui due dd; il Comm. Vincenzo Arcobelli sui 55 anni di Comitato Tricolore per gli italiani nel mondo. A seguire le testimonianze dei consiglieri del neo-insediato CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all’estero). Modera il giornalista Francesco De Palo.

“Si tratta di un momento di approfondimento dedicato alla straordinaria comunità di italiani che vivono nei cinque continenti – osserva il Sen. Menia – nella consapevolezza che lo sforzo fatto nella direzione di una riforma del voto è per noi essenziale per due ragioni: dare continuità alla legge Tremaglia consentendo un voto più libero, partecipato e senza le ombre che da tempo lo offuscano; rafforzare la cornice legislativa intorna alla cittadinanza, riaprendo per tre anni il termine per il riacquisto della stessa per coloro che l’avevano perduta in forza di norme che non ammettevano quella doppia e riordinando con oggettività ed equilibrio la materia della cd ricostruzione della cittadinanza per gli oriundi”.

I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta streaming al link https://webtv.senato.it e sul canale YouTube del Senato Italiano https://youtube.com/user/SenatoItaliano