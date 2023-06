Pd, Foti: più che estate militante quello di Schlein è inverno di idee

“Al governo Meloni non serve alcuna sveglia o lezione, tantomeno dal Partito Democratico di Elly Schlein: se lo avesse dimenticato, i cittadini hanno scelto il centrodestra nelle elezioni politiche e nelle ultime amministrative di poche settimane fa. Con un risultato netto e insindacabile. Più che un’estate militante, direi che per Schlein è più un inverno di idee. Le sue dichiarazioni evidenziano infatti soltanto – come lei stessa ha ammesso – grande confusione e divisione nel suo partito. Tra gli appelli lanciati oggi, l’unico che condividiamo è quello in cui annuncia di ‘restare qui e restare insieme’: noi ce lo auguriamo, così potremo vederli all’opposizione ancora a lungo”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.