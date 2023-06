Carceri, Delmastro: assoluzioni restituisce sollievo ad agenti polizia penitenziaria

“Mi congratulo per la conseguita assoluzione di due agenti della polizia penitenziaria nel processo per tortura per i fatti di Santa Maria Capua Vetere. Dopo anni di sofferenza per i due agenti e per le relative famiglie finalmente il sollievo della sentenza assolutoria. I due agenti hanno agito nel pieno della legalità come è tradizione della Polizia Penitenziaria. Un abbraccio agli agenti e alle loro famiglie”.

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Sottosegretario di Stato alla Giustizia e Deputato di Fratelli d’Italia.