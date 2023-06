Francia, Silvestroni: Francia e Italia si interfacciano da pari

“ Nel confronto con Parigi emerge un dato politico fondamentale: Francia e Italia si interfacciano da pari, superando quel rapporto di subordinazione che aveva contraddistinto, almeno per un certo periodo, il rapporto tra queste due grandi Nazioni europee. Questo risultato è stato ottenuto grazie al fatto che oggi l’Italia può contare su un Governo forte, con le idee chiare, che gode di una granitica fiducia da parte dei cittadini, condizione indispensabile per ottenere rispetto e credibilità a livello internazionale. L’Italia è tornata a far sentire la sua voce all’estero e ad essere un interlocutore autorevole e credibile. Ciò è frutto del duro lavoro di Giorgia Meloni che, così facendo, sta tutelando l’interesse nazionale permettendo al nostro Paese non solo di essere ascoltato ma anche di essere anche seguito, ponendosi come capofila su varie iniziative. La vera rivoluzione nei rapporti con la Francia, in netta rottura con il passato, si manifesta proprio nel poter contare su una classe politica che non ha bisogno di essere legittimata oltralpe perché già legittimata dai suoi cittadini.”