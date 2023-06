Lgbtq+, De Carlo: Responsabilità sindaco è quella di rispettare le leggi 

“La responsabilità di un sindaco è quella di rispettare le leggi, che piacciano o no. A tutti vanno assicurati i diritti, e proprio per questo non si possono registrare atti illegittimi, anche secondo una sentenza della Corte Costituzionale del dicembre 2022. Il presidente di ANCI sarà anche un sindaco, ma mi pare sia lui quello preso dal furore ideologico: il nostro ruolo è quello di difensori dei nostri cittadini e di uomini dello Stato, del quale dobbiamo rispettare le norme. Il sindaco Decaro ha trasformato l’ANCI da sindacato di tutti i sindaci a una realtà partitica di sinistra; io non posso concordare chi vuole piegare la legislazione alla propria ideologia”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia e sindaco di Calalzo di Cadore, Luca De Carlo, commentando le dichiarazioni del presidente ANCI Antonio Decaro.