Pnrr, Foti: Schlein si preoccupi di malumori dentro Pd

“Il deputato Schlein, nel suo intervento in Aula, ha letto e ripetuto diverse inesattezze sul Pnrr. Sarà il caso di ricordarle che il Governo giallo-rosso di Conte venne mandato a casa proprio in ragione della vacuità della prima stesura del piano e che quello ereditato dal Governo Draghi va comunque ricalibrato. Il presidente Meloni e il Ministro Fitto sono in prima persona impegnati per raggiungere certi gli obiettivi richiesti in sede europea, ma anche per fare in modo che le risorse assegnate siano spese e bene nei tempi richiesti. Della reale situazione del Piano, il ministro Fitto ha informato il Parlamento con una relazione puntuale e dettagliata, mettendo in luce le criticità da superare. Anziché preoccuparsi di criticare il Governo e sperare che gli obiettivi del PNRR non siano raggiunti tifando contro l’Italia, meglio farebbe Schlein a preoccuparsi delle dure critiche che una parte significativa dei dirigenti del PD le rivolge, in ragione delle strampalate iniziative assunte sul piano politico, a tacere delle modalità autoreferenziali con cui pretende di guidare il PD”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.