Roma 2023, Rampelli: tutti insieme a sostegno per l’Expo 2030

“La missione del presidente Giorgia Meloni a Parigi, accompagnata dal governatore del Lazio Francesco Rocca e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, per la candidatura di Roma quale sede dell’Expo 2030 è sostenuta a tutti i livelli istituzionali, politici e imprenditoriali. Roma non è soltanto Capitale d’Italia ma nel contesto internazionale rappresenta la culla della civiltà occidentale e del diritto. Una storia nella quale è anche iscritta la centralità del Cristianesimo che, laicamente, costituisce il principio più alto dei processi d’inclusione sociale per la quale la stessa Francia si è battuta nel corso della sua storia. Unire questi puntini significa ritrovare il ritratto dei popoli europei. Ci auguriamo che la candidatura di Roma sia accolta come la rinascita e la ripartenza di un nuovo umanesimo europeo”.

E’ quanto scrive il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia sulla sula pagina Facebook commentando il viaggio del presidente Giorgia Meloni a Parigi in visita al Bie per sostenere la candidatura di Roma all’Expo del 2030.