Mes, Foti: Calenda “Conte Mascetti” e Patuanelli “Melandri” danno vita ad amici miei Iv

“Che il conte Mascetti, alias zampa di volpe, in politica noto come Carlo Calenda sia quanto a supercazzole un affermato professionista è noto. Del resto, entra ed esce dai partiti come se fossero le porte di un albergo, o crea cartelli elettorali promettendo messianici futuri, salvo poi disfarli ad elezioni concluse. Sul Mes è in buona compagnia: il Melandri dei 5 Stelle, in politica Stefano Patuanelli, ha architettato un’offerta all’opposizione tutta da ridere. La invita ad astenersi sulla votazione della proposta di legge che la stessa ha presentato. E così, la ratifica del Mes, dall’opposizione giudicata ineludibile con marziale solennità, si riduce per sua stessa scelta ad un mal riuscito tentativo di dar vita ad Amici miei, atto IV”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.