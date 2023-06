Immigrazione, Gardini: da Mijatovic parole offensive, contraddice valori che rappresenta

“Parole in libertà offensive e che rispediamo al mittente quelle pronunciate dal Commissario dei Diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatović. Non accettiamo lezioni da chi seduto ad una scrivania guarda, mentre l’Italia corre in lungo e in largo nel Mediterraneo per salvare vite umane nell’indifferenza generale. Ci saremmo aspettati parole di encomio. È chiaro che questo sproloquio rappresenta una posizione politica. E contraddice quei valori che il Commissario dovrebbero rappresentare. Non solo l’Italia salva ogni giorno vite umane che altri non vogliono nemmeno vedere, girando la testa dall’altra parte, ma il nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta lavorando con i popoli dell’Africa per presentare nei prossimi mesi il piano Mattei. Dall’Italia e dal governo Meloni avete solo da imparare”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini.