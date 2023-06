Molise, Donzelli: complimenti a Roberti, si profila vittoria schiacciante del centrodestra di Governo

“Dai dati che ci giungono possiamo affermare che in Molise si va verso una vittoria schiacciante del centrodestra: complimenti a Francesco Roberti per l’ottimo risultato ottenuto. L’esito del voto regionale dimostra una volta di più l’apprezzamento degli italiani nei confronti della nostra proposta politica e dell’azione del governo guidato da Giorgia Meloni. Ancora una volta le polemiche sguaiate della sinistra tornano indietro come un boomerang e la realtà del consenso cancella ogni ricostruzione sulle difficoltà del centrodestra, che evidentemente esistono soltanto nei loro sogni. Fratelli d’Italia, inoltre, dai dati che iniziano ad arrivare dai seggi potrebbe affermarsi come prima forza politica: un dato che confermerebbe la crescita e il consolidamento del nostro partito non solo a livello nazionale ma anche nei territori”.

Lo afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.