Natalità, Calandrini: Italiani prendono coscienza del problema, bene impegno governo Meloni

“I risultati del sondaggio realizzato da Emg Different resi pubblici oggi dimostrano come gli italiani siano coscienti del problema della denatalità. Ci dice soprattutto un’altra cosa: non è vero che gli italiani non credono più nella famiglia e non desiderano diventare genitori. Sono le condizioni economiche e l’attuale sistema di vita a rendere il desiderio del figlio irrealizzabile. Bene ha fatto, quindi, il governo Meloni, che negli ultimi mesi ha concentrato la sua attenzione su famiglie con figli e ha reperito risorse per sostenere quelle coppie che decidono di diventare genitori. Ora serve anche un cambiamento culturale: basta dare risalto ai falsi miti che osannano la vita da single e dipingono la famiglia come troppo dispendiosa, sia dal punto di vista economico che affettivo. La famiglia resta uno dei capisaldi della nostra nazione e va valorizzata e protetta”.