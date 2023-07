MES, Foti: Iter si chiude in aula

“Non abbiamo partecipazione alla commissione Esteri per il semplice motivo che si doveva dare il mandato al relatore. Noi avremmo dunque dovuto votare contro, e quindi abbiamo scelto di non partecipare. L’iter di ogni provvedimento si chiude naturalmente in Aula. Non solo per il rispetto dei regolamenti, ma anche per stile politico. In Aula va la discussione generale. Immagino che ci sarà almeno un intervento della maggioranza che spiegherà le ragioni per cui non vi sono le condizioni politiche per ratificare oggi il Mes.

Tra martedì o mercoledì si dovrà entrare nel merito. Sempre che qualcuno non chieda una sospensiva sulla discussione”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in una intervista al Corriere della sera.