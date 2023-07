Mes, Foti: Le opposizioni non possono sperare nel Governo delle minoranze

“Del Mes si parla eccome. Il punto è che come i regolamenti consentono che una proposta possa approdare all’aula, consentono anche la sospensiva. Anche la maggioranza ha il diritto di far valere il regolamento, altrimenti sarebbe il governo delle minoranze. Io penso davvero che occorra una riflessione più profonda. E ricordo a chi oggi protesta, che il Mes — nella sua forma attuale sottoscritto dal premier Giuseppe Conte — avrebbe potuto essere approvato da entrambi i governi procedenti. E invece, non lo hanno fatto. Il governo ha di fronte dei passaggi cruciali. La trattativa sul patto stabilità, il completamento dell’Unione bancaria e dei meccanismi di salvaguardia finanziaria. Io credo che ce ne sia abbastanza per dire che la nostra non è una richiesta di rinvio strumentale”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in una intervista al Corriere della sera.