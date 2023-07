MOGADISCIO, MENIA (FDI): “RICORDO DI VITTIME E FERITI CHE NON ESITARONO A DIFENDERE LA NAZIONE. OGGI GOVERNO LUNGIMIRANTE CON PIANO MATTEI”

“Oggi ricordiamo il sacrificio del Sottotenente Andrea Millevoi, del Sergente Maggiore Stefano Paolicchi e del Caporale Pasquale Baccaro, vittime dell’attacco al Checkpoint Pasta a Mogadiscio il 2 luglio 1993 assieme a 32 feriti, tra cui il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, che perse l’uso delle gambe. Il nostro pensiero va a questi servitori dello Stato che non hanno esitato un momento quando si è trattato di difendere la Nazione. Al contempo, l’occasione è utile per riflettere sul nuovo ruolo italiano in quel continente, dove il governo ha inteso avviare una lungimirante iniziativa che prende il nome di Piano Mattei, nella consapevolezza che si rivelerà uno strumento strategico e di ampio respiro”.

Lo dichiara il sen. Roberto Menia, vicepresidente della Commissione Difesa/Esteri del Senato, responsabile del dipartimento Italiani all’estero di Fdi e Segretario generale del Ctim.