Alluvione, Farolfi: Pd smetta di fare campagna elettorale

“Proprio nel giorno in cui il generale Figliuolo viene a Bologna per incontrare il Presidente della Regione, nonché i Presidenti delle province ‘alluvionate’, al fine di iniziare il percorso che deve portare prima alla individuazione delle priorità e dei danni effettivi e dopo alla Ricostruzione, Bonaccini evidenzia ancora una volta la sua irritazione che sfiora la ‘schizofrenia politica’. Infatti, se da una parte auspica un percorso condiviso, scevro da polemiche, dall’altro continua a criticare e ad accusare, falsamente, il Governo di imbarazzanti ritardi quando invece il Governo in un mese ha stanziato circa 2 miliardi col decreto alluvione e ed insieme alla nomina del Commissario è stato fatto un decreto in fase di bollinatura con una dotazione di 2 miliardi. È doveroso sottolineare che se ci sono stati ritardi, questi sono da imputare proprio alla Regione che ha consegnato stime di danni ogni volta al rialzo ed in cui sembrano esserci anche interventi che nulla hanno a che fare con l’alluvione. La smetta il Pd di fare campagna elettorale e pensi lavorare per il bene degli emiliano-romagnoli al di là delle bandiere di partito”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Marta Farolfi.