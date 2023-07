Fenix, Roscani: nell’agenda della politica italiana sono tornati i giovani

“È stata una edizione straordinaria di Fenix. Neanche nella più rosea delle aspettative avremmo immaginato una edizione così ricca di confronto, dibattito e della migliore gioventù. Finalmente adesso si comincia a raccontare di una generazione Fenix che sarà pronta a raccogliere il testimone della generazione Atreju. A noi di generazione Fenix però ‘ci hanno visti arrivare’ a sventolare la nostra bandiera e tutto quello che rappresenta. Siamo fieri del percorso fatto fin qui, orgogliosi di Giorgia Meloni che ha portato la storia della destra italiana più in alto di sempre. C’è una destra fatta di giovani che è rappresentata in parlamento oggi, e noi in parlamento abbiamo tutta l’intenzione di continuare a batterci per i diritti della nostra generazione come stiamo facendo: dalla decontribuzione per gli under 36 alle misure previste nella delega fiscale per le giovani generazioni. Abbiamo superato l’assistenzialismo del reddito di cittadinanza e stiamo combattendo per ridare ai giovani la dignità di un lavoro”.

Così il deputato e presidente di gioventù nazionale di Fratelli d’Italia Fabio Roscani.