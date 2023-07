Istat, Foti: misure Governo Meloni impattano su italiani

“Mentre le opposizioni parlano e si dividono sulla proposta del salario minimo per legge, con il governo Meloni aumentano i redditi grazie a misure economiche reali che impattano direttamente e positivamente su famiglie e imprese italiane. La conferma arriva dall’Istat che certifica come il taglio del cuneo fiscale abbia favorito una diminuzione della pressione dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2022 – raggiungendo il 37% -, lasciando così a famiglie e imprese una maggiore disponibilità finanziaria. Il reddito disponibile delle famiglie è inoltre aumentato del 3,2% rispetto al trimestre scorso, così come il loro potere di acquisto che segna un + 3,1%. Oggi i cittadini hanno realmente più soldi a propria disposizione per sostenere le spese e soddisfare le proprie esigenze. Il tenore di vita degli italiani migliora dopo anni di pesanti sacrifici e di politiche restrittive, questo ci spinge a proseguire sulla strada delle riforme voluta dal governo di centrodestra”.

Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.