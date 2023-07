Salario minimo, Petrucci: la sinistra propone ciò che non è stata in grado di fare e intanto l’occupazione cresce

“Di fronte a una sinistra che presenta, non senza divisioni, il suo progetto di salario minimo, che non è stata in grado di approvare negli ultimi 10 anni, c’è invece un governo che in tema di occupazione e sostegno ai giovani sta ottenendo risultati senza precedenti. Con la disoccupazione ai minimi dal 2009, le buste paga più pesanti grazie al taglio del cuneo fiscale, oltre agli incentivi per assumere gli under 36 e i cosiddetti Neet, tocchiamo con mano i risultati concreti di azioni davvero lungimiranti e non di sterile propaganda. Il governo tiene in grande considerazione i giovani e la loro condizione nel mondo del lavoro: proprio per questo non mira a un provvedimento isolato ma al miglioramento dell’intero sistema di agevolazioni, welfare e contrattazioni”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci.