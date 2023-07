Rinnovabili, Milani: bene nuovo portale Mase per velocizzare iter

“Un’ottima iniziativa il nuovo portale che il Mase svilupperà con l’obiettivo di semplificare e ridurre gli iter autorizzativi dedicati alle rinnovabili. Questo si rende necessario a fronte di una impennata delle domande e del fatto che hanno precedenza i dossier che per le rinnovabili hanno una potenza maggiore. E’ una delle azioni nel più ampio contesto per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, centrale per l’attuazione delle politiche green in ambito europeo, a cui il ministro Pichetto Fratin sta lavorando in sinergia con le istituzioni coinvolte”.

Così in una nota Massimo Milani, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della Commissione Ambiente alla Camera.