Lavoro sportivo, Perissa: “Equità, sostenibilità e tempo, la nostra visione di Riforma”

“La riforma del lavoro sportivo, entrata in vigore il 1° luglio, avrà un effetto rivoluzionario sul mondo dello sport e grazie alle osservazioni del Parlamento verranno apportati ulteriori miglioramenti ad un provvedimento, figlio della scorsa legislatura e che portava con sé parecchi interrogativi.

Fratelli d’Italia, riconoscendo il valore rappresentato nella società dagli operatori sportivi e dalle società ha lavorato duramente in questi mesi per riconoscere i diritti ai lavoratori e per rendere sostenibile l’attuazione della riforma da parte delle società che dalla pandemia stanno vivendo non poche difficoltà.

Equità, sostenibilità, buon senso sono stati i criteri che hanno ispirato le osservazioni che abbiamo presentato.

In primo luogo, consapevoli dell’esiguità del tempo a disposizione delle società sportive, abbiamo ritenuto fondamentale la richiesta di introduzione di una moratoria che permetta a questo settore di conformarsi ai dettami del provvedimento.

Abbiamo inoltre ritenuto che l’applicazione delle novità introdotte dovesse tener conto delle differenze di disponibilità delle società per tutelare le realtà minori e garantirne la sopravvivenza.

Siamo convinti che sia imprescindibile un percorso rapido che ci conduca ad un CCNL Sport e siamo altrettanto convinti della necessità dell’introduzione una NASPI speciale.

Il mondo dello sport si trova davanti ad una svolta epocale ed è nostra intenzione tutelarne tutti gli attori”.

E’ quanto dichiara in una nota Marco Perissa, deputato di Fratelli d’Italia, segretario della VII Commissione Cultura, scienza, educazione e consigliere nazionale del CONI.