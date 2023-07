Enti Locali, Biondi: bando Governo opportunità per migliaia di comuni

“Il Piano nazionale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni rappresenta una significativa opportunità per oltre 5.500 enti locali non solo per attuare prospettiche azioni di tutela, manutenzione e valorizzazione dei territori e delle loro peculiarità ma anche per attuare processi virtuosi in grado di contrastare lo spopolamento dei centri minori e incentivare lo sviluppo e la ripresa delle economie locali. Il bando da oltre 160 milioni di euro punta a sostenere il patrimonio naturale, rurale, storico culturale e architettonico di centri che insistono per oltre la metà della superficie del nostro Paese, che saranno chiamati a individuare priorità di interventi rispetto a quelle che sono le singole esigenze locali ma con l’obiettivo di rigenerare l’intera rete dei piccoli Comuni. Un segnale importante, quello lanciato dal Governo Meloni che ringrazio unitamente al ministro per la Protezione civile e Politiche del Mare, Nello Musumeci, al Dipartimento Casa Italia per aver promosso un’iniziativa di alto profilo che ha ricevuto l’approvazione anche da parte di Anci e della Conferenza delle Regioni”.

Così il responsabile del dipartimento Autonomie locali di Fratelli d’Italia, Pierluigi Biondi.