Roma Pompei,  Deidda: Ferrovie volano per turismo, cultura e ambiente – Assurde polemiche opposizione, collaborino

Mentre la Premier Giorgia Meloni viene accolta dagli applausi, all’arrivo del Treno che collegherà Roma e Pompei, l’opposizione continua la solita batteria di dichiarazioni con attacchi. È ovvio che, dopo l’inaugurazione, si lavorerà per aumentare la frequenza delle corse tra Roma e Pompei come è altrettanto scontato sia necessario programmare e adeguare l’intera rete. Per questo sarebbe ottimale trovare la collaborazione di tutti e di tutte le forze politiche perché le nostre Ferrovie migliorino sempre più” continua Deidda

“il gruppo Fs, la Fondazione Fs, si stanno contraddistinguendo per la valorizzazione delle Ferrovie turistiche, dedicate a temi culturali, storici e ambientali e possono migliorare ancora e il Governo Meloni ha il merito di crederci e sostenere questi progetti. Ottimo lavoro con la ferrovia Roma Pompei” dichiara Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati