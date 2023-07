Social Card, Foti: un mese di spesa a carico dello Stato è da applausi, non fischi

“Questa è la sinistra radical chic, da una parte agita la bandiera del salario minimo e dall’altra contesta una social card con cui il governo offre a un milione e 300mila famiglie la possibilità di acquistare gratuitamente beni alimentari di prima necessità per 440 euro. Tutti sanno che il carrello della spesa è aumentato, il governo in sostanza dice: un mese di spesa è a carico dello Stato. Mi parrebbe un discorso da applausi non da fischi”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in una intervista a Il Giornale.