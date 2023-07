Giustizia, Foti: Governo Meloni contro la mafia

“La lotta alla mafia continua e ha dato dei grandissimi risultati. Il sistema politico le leggi le ha fatte affinché la criminalità organizzata fosse messa alle corde. Nessuno si è sognato di dire il reato di concorso esterno vada cancellato, tipizzato vuol dire un’altra cosa, magari circoscriverlo meglio. Vi è una sentenza della Cassazione degli ultimi mesi che deve fare riflettere perché nega il concetto di criminalità organizzata nel caso in cui non vi sia un reato tipico. Il governo Meloni con un apposito provvedimento di legge interverrà sotto questo profilo la prossima settimana. Ricordo che il primo decreto legge di questo governo è stato l’ergastolo ostativo, che proprio chi era al 41 bis non voleva”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ospite di Agorà estate su Rai3.