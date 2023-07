Istat, Foti: altro schiaffone per opposizione

“Dopo due giorni terrificanti per la sinistra dovuti ai clamorosi successi del Governo Meloni – prima con la liberazione di Zaki, poi con l’intesa sulla terza e la quarta rata del Pnrr – arriva un altro schiaffone per Schlein e Conte dai dati diffusi dall’INPS: 610 mila posti di lavoro in più in 4 mesi, con assunzioni in prevalenza a tempo indeterminato, che certificano un lavoro più stabile, con aziende che assumono di più e licenziano di meno.

Le previsioni di crescita dell’Italia sono sempre più ottimistiche e questo significa solamente una cosa: il governo Meloni lavora bene, con politiche mirate per il rilancio dell’economia.

Conte, Schlein e compagni continuano a collezionare un insuccesso dopo l’altro e ogni gufata si ritorce puntualmente contro di loro. L’irrilevanza politica delle loro battaglie, buone ad animare i dibattiti nei centri sociali o alle feste dell’Unità, e’ nei fatti”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.