Scuola, FdI: Roma, nessuna lezione su formazione alla diversita’, assessore dia risposte

In commissione ha partecipato con un intervento il dipartimento Scuola Roma: “Vogliamo interpretare il disagio delle Poses (Posizioni organizzative dei servizi educativi e scolastici) che rispetto all’ingresso dei Coordinatori pedagogici, sul quale non abbiamo ovviamente obiezioni, non ha ancora certezza sul loro ruolo, che deve assolutamente essere centrale nella Governance del sistema. La Commissione, che ha ricordato le varie tradizioni politiche e amministrative del passato, dimentica che proprio sotto il mandato della prima giunta di centro destra, venne offerta una formazione dedicata ai funzionari educativi, oggi Poses, nell’ambito di un investimento ampio e organico per la qualita’ dei servizi, che comprendeva anche i servizi integrati (convenzionato e concessioni)”, dichiara Laura Marsilio, ex assessore della Giunta di centrodestra a Roma Capitale e attuale capo dipartimento scuola Roma Fd’I. “Si dimentica, inoltre, che i corsi complementari di tutto il personale prevedevano tra l’altro l’educazione alla disabilita’ e l’integrazione degli alunni stranieri, che ebbero una eco nazionale basata sui fatti (soldi investiti) e su collaborazioni con le eccellenze delle Universita’ romane che nulla hanno a che fare con i micro progetti ad alto contenuto ideologico proposti oggi dall’assessore Pratelli. Con cio’ auspichiamo che il percorso avviato saggiamente dalla Presidente Fermariello venga proseguito per far si’ che gli assessori preposti, Personale e Scuola, diano risposte di visione al settore educativo scolastico”, conclude Marsilio.

