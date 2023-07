Sport e salute, Messina: congratulazioni a Mezzaroma e Nepi Molineris

“Rivolgo le mie congratulazioni a Marco Mezzaroma e a Diego Nepi Molineris, designati rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute S.p.A. A loro vanno i miei sinceri auguri di buon lavoro. Sono certo che grazie alle loro competenze, sapranno valorizzare al meglio un ente che opera in uno dei settori fondamentali non solo per l’economia nazionale ma anche per la nostra società”.

Lo dichiara il vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina.