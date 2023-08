PA2 Delmastro: orgoglioso per nuovi dirigenti penitenziari e più garanzie per i magistrati onorari

“La Giustizia cambia passo con il Decreto PA-bis e questo mi riempie di orgoglio. Grazie all’incessante lavoro del Governo Meloni, abbiamo aumentato il numero dei direttori penitenziari e abbiamo introdotto per loro un’indennità specifica che varia in base alla difficoltà e alla complessità dell’istituto diretto. Con lo scorrimento delle graduatorie e la nuova programmazione dei concorsi, puntiamo verso lo storico ed ambizioso traguardo di dare, ad ogni istituto, un comandante e un direttore in tempi brevissimi, affinché ovunque sia presente una catena di comando chiara, definita e in grado di gestire al meglio ogni necessità in carcere.

Inoltre, il decreto contiene un grande ed importante intervento a favore della magistratura onoraria. Dopo lunghi anni di inerzia politica da parte degli esecutivi precedenti, il Governo Meloni ha finalmente definito l’inquadramento contributivo, fiscale e previdenziale di questa categoria lungamente bistrattata, gettando le basi per una riforma che corregga le anomalie degli ultimi decenni e ponga definitivamente la parola “fine” su una questione che ci ha portato ai confini della procedura di infrazione.

La conversione del decreto PA2 sarà una tappa fondamentale verso il corretto funzionamento del settore giustizia, per la sicurezza degli istituti penitenziari e per l’efficienza dei tribunali.”

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Sottosegretario alla Giustizia e Deputato di Fratelli d’Italia