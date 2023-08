Pnrr, Foti: Fitto smonta pettegolezzi sinistra

“Il ministro Fitto ha smontato in modo mirabile i pettegolezzi di una sinistra che sparla ma non legge, a tacer del fatto che vi è legittimo dubbio capisca. Come chiarito oggi, nessun intervento verrà definanziato e verranno incassati tutti i 35 miliardi previsti dal Pnrr. Ringraziamo il governo Meloni per aver rimediato agli errori fatti nel passato e per l’ottimo lavoro portato avanti a Bruxelles, permettendo alla nostra Nazione uno sviluppo e una crescita economica importante. Dopo gli interventi in Aula, soprattutto in dichiarazione di voto di Schlein e compagni, ogni dubbio ci è stato tolto: l’opposizione sotto il vestito non ha niente”.



Così, in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.