La risposta dell’On. Carlo Fidanza e del Sen. Roberto Menia a Fedez

La risposta dell’On. Carlo Fidanza, capodelegazione Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, e del Sen. Roberto Menia, responsabile del “Dipartimento Italiani nel Mondo” di Fratelli d’Italia, a Fedez che nella sua canzone estiva, “Disco Paradise”, in un passaggio dice “come tutti gli italiani all’estero non voterò”.

Una risposta arricchita dai video di alcuni dei tantissimi italiani che vivono all’estero, che hanno votato e continueranno a votare, a partire dalle elezioni del prossimo 9 giugno per il rinnovo del Parlamento Europeo, perchè hanno a cuore l’Italia. Un amore che non dura soltanto una stagione estiva, come i tormentoni musicali, ma che è sempre vivo nel cuore di chi, ovunque si trovi nel mondo, è sempre e prima di tutto italiano.