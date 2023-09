Immigrazione, Foti: blocco navale europeo strada maestra

“Il blocco navale europeo con il consenso delle nazioni da cui partono gli immigrati potrebbe essere la strada maestra. Tutti sanno che il vero problema è il blocco delle partenze non tanto lo smistamento degli arrivi. Da questa vicenda la credibilità di Giorgia Meloni cresce a dismisura. Proprio le parole della Von der Leyen confermano che quando ipotizzava il blocco non lo faceva come uno specchietto per attirare voti o per una captatio benevolentiae presso l’elettorato”.

Lo ha dichiarato in un’intervista al Giornale il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.