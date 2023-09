Governo, Scurria: dopo un anno l’Italia al centro della estera. Al primo posto interesse del paese

“Un anno fa oggi, il 25 settembre 2022, gli italiani sceglievano un nuovo Governo di centrodestra a guida Meloni, una nuova opportunità, un nuovo futuro”, dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria.

Scurria prosegue: “ Un anno in cui gli interessi del Paese vengono messi, ogni giorno al primo posto. Dopo 365 giorni l’Italia conta di più nel contesto internazionale, ricollocandosi finalmente al centro della politica estera, attraverso accordi che si traducono in atti concreti per la nostra comunità”.

“Siamo solo all’inizio di un percorso, che vedrà la nostra Italia crescere in ogni settore, esclusivamente nell’interesse dei nostri cittadini”, conclude il senatore.