“A nome del gruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, esprimo profonda commozione per la notizia della morte dell’emerito Presidente Giorgio Napolitano e sincere condoglianze ai suoi cari. La sua scomparsa non cancellerà il ricordo di uno dei protagonisti assoluti della vita politica, che ha servito le istituzioni in vari ruoli cui è stato chiamato a ricoprire, sempre con grande abnegazione”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.