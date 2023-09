Dl Energia, Milani: da Governo una risposta concreta a famiglie e imprese

“Il decreto energia varato ieri dal Consiglio dei ministri è un’altra risposta immediata alle esigenze di famiglie ed imprese che si trovano a fare i conti con gli aumenti di luce e gas, nonché del carburante. Uno stanziamento di 1,6 miliardi di euro per fronteggiare i rincari che incidono fortemente sul budget di famiglie ed imprese in un momento in cui l’inflazione non arretra. Il governo Meloni sta mettendo in campo tutte le azioni necessarie per alleggerire il peso dei rincari, come è stato già fatto con i precedenti decreti sul caro bollette”.

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, segretario della VIII commissione Ambiente