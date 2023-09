Immigrazione, Foti: spinta migratori superiore al passato

“Anche da opposizione FdI ha sempre parlato di problema europeo”

“La spinta migratoria è nettamente superiore al passato. Nessuno d’altronde avrebbe potuto prevedere eventi come il colpo di Stato in Niger, o la crisi del grano a seguito dell’invasione russa in Ucraina, c’è il Sahel in subbuglio. Sono tutti elementi, e ne mancano tanti altri, che dimostrano la complessità del momento. Anche quando eravamo all’opposizione, Fratelli d’Italia ha sempre parlato di problema europeo. Meloni è stata probabilmente la prima presidente del Consiglio ad ammettere di non essere soddisfatta, ma questa affermazione va messa in relazione con il contesto geopolitico che si trova di fronte”.